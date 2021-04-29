Мессі погодився отримувати вдвічі менше, але за однієї умови

Ліонель готовий до скорочення річної зарплати до 37 мільйонів євро, але зекономлені гроші мають бути обов'язково спрямовані на зміцнення складу Барси

Ліонель Мессі / Фото: Reuters

Президент Барселони Жоан Лапорта провів переговори з батьком і агентом Ліонеля Мессі Хорхе щодо продовження контракту з футболістом, який спливає влітку.

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За даними TV3, Лапорта попросив 33-річного Мессі піти на компроміс стосовно зарплати. І аргентинець погодився на зниження окладу на 50 відсотків, але з однією умовою.

Вивільнені гроші повинні бути витрачені на посилення складу Барси, щоб вона була в змозі боротися за виграш Ліги чемпіонів, а не ганьбилася, як в знаменитому поєдинку з Баварією (2:8).

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Мессі розраховує продовжити контракт з Барселоною на два роки, що дозволить йому виступати на найвищому рівні до ЧС-2022 в Катарі, який він би дуже хотів виграти.

А після цього Ліонель має намір перебратися до Північноамериканської лігу MLS, в клуб Девіда Бекхема Інтер (Маямі), де аргентинець думає возз'єднатися зі своїм другом – уругвайцем Луїсом Суаресом.

При цьому Лапорта пропонує Мессі співпрацю на гігантські 10 років – вона включає роль посла Барселони в Штатах з подальшим поверненням на роботу в структуру каталонського клубу.

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Раніше повідомлялося, що чиста зарплата Мессі в Барселоні, після вирахування всіх податків, становить 74,9 млн євро на рік, або 210 297 евро на день. Якщо нова угода буде укладена на озвучених умовах, то Ліонель отримуватиме на рік 37,5 млн євро.

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