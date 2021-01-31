Рассекречены условия контракта Месси с "Барселоной": заработает полмиллиарда евро

Испанская газета El Mundo утверждает, что получила копию контракта Лионеля Месси с "Барселоной", и цифры подтверждают, что сделка является крупнейшей в истории спорта. Согласно отчету, Месси получит 555 237 619 евро за четыре сезона, если будет соблюден ряд условий.

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Контракт был согласован в ноябре 2017 года и истекает 30 июня этого года, когда Месси покинет "Камп Ноу", если не будет договоренности с клубом о продлении. Месси пытался покинуть "Барселону" прошлым летом, утверждая, что пункт в контракте позволял ему уйти бесплатно, но в конце концов отступил, так как не хотел судиться с родным клубом. И не зря – накануне Месси вывел "Барсу" в четвертьфинал Кубка с клубным рекордом.

Также сообщается, что в 30-страничном контракте Месси "Барселона" платит форварду 138 млн евро за сезон, включая премии. Кроме этого, аргентинец получил 115,2 млн евро в качестве бонуса за продление контракта и бонус "лояльности" в размере 77 929 955 евро. Издание утверждает, что за пять месяцев до завершения сделки Месси уже заработал 511 540 545 евро, сообщает ESPN.

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