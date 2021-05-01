Мессі може грати в Барселоні скільки захоче: клуб за всяку ціну хоче зберегти зірку

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Напередодні Мессі погодився піти на компроміс по зарплаті. Ліонель готовий на зниження окладу на 50 відсотків . Після такої заяви футболіста Барселона вирішила запропонувати своєму лідеру нову угоду – на 10 років.
Цей контракт буде включати в себе виступ Ліонеля в складі Барселони, поки йому не набридне. Він також може поїхати грати в MLS, виконуючи при цьому роль посла Барселони в Північній Америці, а після повернення зайняти посаду в правлінні клубу.
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Раніше повідомлялося, що чиста зарплата Мессі в Барселоні, після вирахування всіх податків, становить 74,9 млн євро в рік, або 210 297 евро в день. Якщо нова угода буде підписана на озвучених умовах, то Ліонель отримуватиме на рік 37,5 млн євро.