Мессі може грати в Барселоні скільки захоче: клуб за всяку ціну хоче зберегти зірку

Аргентинський форвард отримав привабливу пропозицію від Барси – він може підписати контракт на 10 років, пограти в США і зайняти посаду в правлінні клубу

/ Фото: Reuters

Напередодні Мессі погодився піти на компроміс по зарплаті. Ліонель готовий на зниження окладу на 50 відсотків . Після такої заяви футболіста Барселона вирішила запропонувати своєму лідеру нову угоду – на 10 років.

Реклама

Цей контракт буде включати в себе виступ Ліонеля в складі Барселони, поки йому не набридне. Він також може поїхати грати в MLS, виконуючи при цьому роль посла Барселони в Північній Америці, а після повернення зайняти посаду в правлінні клубу.

Читайте також: Історичні бутси Мессі продали за 125 тисяч фунтів

Раніше повідомлялося, що чиста зарплата Мессі в Барселоні, після вирахування всіх податків, становить 74,9 млн євро в рік, або 210 297 евро в день. Якщо нова угода буде підписана на озвучених умовах, то Ліонель отримуватиме на рік 37,5 млн євро.