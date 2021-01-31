Розсекречені умови контракту Мессі з "Барселоною": заробить півмільярда євро

Іспанська газета El Mundo стверджує, що отримала копію контракту Ліонеля Мессі з "Барселоною", і цифри підтверджують, що угода є найбільшою в історії спорту. Згідно зі звітом, Мессі отримає 555 237 619 евро за чотири сезони, якщо буде дотримано ряд умов.

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Контракт був узгоджений в листопаді 2017 року і закінчується 30 червня цього року, коли Мессі покине "Камп Ноу", якщо не буде домовленості з клубом про продовження. Мессі намагався покинути "Барселону" минулого літа, стверджуючи, що пункт в контракті дозволяв йому піти безкоштовно, але в кінці кінців відступив, оскільки не хотів судитися з рідним клубом. І не дарма – напередодні Мессі вивів "Барсу" в чвертьфінал Кубка з клубним рекордом.

Також повідомляється, що в 30-сторінковому контракті Мессі "Барселона" платить форварду 138 млн євро за сезон, включаючи премії. Крім цього, аргентинець отримав 115,2 млн євро в якості бонусу за продовження контракту і бонус "лояльності" в розмірі 77 929 955 евро. Видання стверджує, що за п'ять місяців до завершення угоди Мессі вже заробив 511 540 545 євро, повідомляє ESPN.

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