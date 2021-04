Історичні бутси Мессі продали за 125 тисяч фунтів

На аукціоні Christie's продали бутси аргентинського форварда Ліонеля Мессі, в яких він забив 644-й гол за кар'єру в Барселоні і побив рекорд бразильця Пеле по голам за одну команду.

Бутси на аукціоні придбали за 125 тисяч фунтів. Виручка від продажу буде направлена лікарні університету Vall d'Hebron в Барселоні.

#AuctionUpdate £ 125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi & # 39; s 644 goal record breaking adidas boots setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ