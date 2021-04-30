Історичні бутси Мессі продали за 125 тисяч фунтів

У грудні Ліонель Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб, бутси з того матчу продали на акціоні Christie's за 125 тисяч фунтів

На аукціоні Christie's продали бутси аргентинського форварда Ліонеля Мессі, в яких він забив 644-й гол за кар'єру в Барселоні і побив рекорд бразильця Пеле по голам за одну команду.

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Пеле і Мессі. Фото – Instagram.com/pele

Бутси на аукціоні придбали за 125 тисяч фунтів. Виручка від продажу буде направлена лікарні університету Vall d'Hebron в Барселоні.

#AuctionUpdate £ 125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi & # 39; s 644 goal record breaking adidas boots setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ - Christie & # 39; s (@ChristiesInc) April 30, 2021

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Раніше ми писали, що Мессі погодився піти на компроміс по зарплаті. Ліонель готовий на зниження окладу на 50 відсотків, але з однією умовою.

Вивільнені гроші повинні бути витрачені на посилення складу Барси, щоб вона була в змозі боротися за виграш Ліги чемпіонів. Мессі розраховує продовжити контракт з Барселоною на два роки, що дозволить йому виступати на вищому рівні до ЧС-2022 в Катарі, який він дуже хотів би виграти.

А після цього Ліонель має намір перебратися в Північноамериканську лігу MLS, в клуб Девіда Бекхема Інтер (Майамі).