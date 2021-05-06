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Мессі ввів у ступор Неймара і свого кума, вибираючи між двома грандами

6 травня, 16:41

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Аргентинський форвард Барселони думає залишитися в Іспанії, через що зірковий бразилець призупинив переговори про новий контракт з ПСЖ

Неймар і Мессі за часів спільного виступу за "Барселону"

Неймар і Мессі за часів спільного виступу за "Барселону" / Фото: Getty Images

З наближенням літа все більше пристрастей нагнітається навколо можливого відходу Ліонеля Мессі з Барселони. У минулому році, здавалося, що після скандалу аргентинець точно піде, тепер же Барселона пропонує Мессі контракт на 10 років, і він подумує залишитися в Каталонії. Сумніви аргентинця змусили серйозно задуматися іншого зіркового футболіста – Неймара.

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Про зв'язок переговорів в Барселоні і Парижі пише іспанське видання Mundo Deportivo.

Днями Неймар був готовий підписати новий контракт з ПСЖ, але він сподівався, що до нього приєднається Ліонель. Власне, і катарський президент французького клубу докладає зусиль, щоб Лео переїхав до Парижа. Там сподіваються, що тріо в складі Неймара, Мессі і Мбаппе покриє витрати на свої зарплати за рахунок прибутку від маркетингу.

Забавно, що Барселона відповідає ПСЖ взаємністю і пропонує Неймару повернутися в Іспанію. І навіть готова заплатити за нього 100 мільйонів. Чим закінчиться таке "перетягування каната", зараз передбачити важко. Нещодавно президент ПСЖ говорив, що Неймар однозначно залишиться в його клубі. Однак якщо все ж він не захоче продовжувати контракт, розрахований до літа 2022 року, то його приклад, швидше за все, піде і Кіліан Мбаппе.

Тим часом, історичні бутси Мессі продали за 125 тисяч фунтів.

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Крім того, нещодавно форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро заявляв, що прийме пропозицію Барселони тільки в тому випадку, якщо там залишиться Мессі. Так що рішення шестиразового володаря "Золотого м'яча" впливає і на його кума.

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