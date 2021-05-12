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В ПСЖ схватились за головы: Неймар хочет покинуть команду на два месяца

12 мая, 23:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский нападающий намерен сыграть на Кубке Америки, а затем отправиться на Олимпиаду-2020. Из-за этого он пропустит сборы команды и не будет иметь отдыха перед новым сезоном

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Бразилец Неймар недавно продлил контракт с Пари Сен-Жермен до 2025 года и теперь готов снова диктовать свои условия руководству клуба. Его первая прихоть – поехать на Кубок Америки и Олимпийские игры в Токио, а это значит провести более двух месяцев вне расположения клуба.

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Не секрет, что Неймар давно планировал поехать на Олимпиаду-2020. Звездный нападающий мечтает выиграть свою вторую подряд золотую медаль после победы на домашних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, пишет Sport.es.

Поездка Неймара в Токио будет означать, что футболист пропустит всю предсезонную подготовку. Более того, из-за участия в Кубке Америки Неймар практически не будет иметь времени для отдыха.

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Турнир, который в этом году пройдет в Аргентине и Колумбии, стартует 13 июня и продлится до 10 июля. Практически сразу после этого бразилец должен будет присоединиться к олимпийской сборной.

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Также издание отмечает, что шантаж со стороны Неймара может создать опасный прецедент, ведь на Олимпиаду-2020 хочет отправиться и другой лидер команды француз Килиан Мбаппе. А еще и капитан команды Маркиньос не против обзавестись медалью Олимпийских игр.

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