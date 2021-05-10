Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Как чемпион ОИ-1956 из сборной СССР по футболу стал дедом лучшего теннисиста Греции

10 мая, 21:40

Елена Павлова Елена Павлова

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас очень хочет выиграть медаль на Олимпийских играх-2020 и последовать по стопам своего известного родственника

Стефанос Циципас празднует победу с семьей и родными

Стефанос Циципас празднует победу с семьей и родными / Фото: Reuters

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, что его дед – известный футболист сборной СССР Сергей Сальников, которого называют одним из наиболее техничных игроков советского футбола. И достижения отца его матери зародили в парне мечту выиграть медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

Реклама

Читайте также: Российская теннисистка разнесла США: Воняет, грязно – я боюсь там новую обувь надеть

"Это одна из целей на сезон. Мой дедушка Сергей – отец моей мамы – выиграл золото в составе футбольной сборной СССР в Мельбурне в 1956-м. Я бы хотел пойти по его стопам", – gazzetta.it

Напомним, что мама Стефаноса Юлия была чемпионкой СССР по теннису. Но потом переехала в Грецию, вышла замуж и родила четверых детей.

/ Фото: Reuters

Реклама

В 2021 году на Australian Open 22-летний Циципас в четвертьфинале выбил Рафаэля Надаля – 20-кратного победителя турниров "Большого шлема".

В прошлом году разъяренный греческий теннисист раскрошил ракетку и ударил отца.

Ранее мы также рассказывали, что после съемок с Де Ниро легенда тенниса стал героем культовых комиксов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Голодное детство белорусской звезды: Мама в стакане выращивала лук
Голодное детство белорусской звезды: Мама в стакане выращивала лукТеннис
Не доплатили 25 центов: теннисистка шокирована размером премиальных в Праге
Не доплатили 25 центов: теннисистка шокирована размером премиальных в ПрагеТеннис
Украинка с лучшим бюстом мирового тенниса соблазнительно окончила христианский университет (фото)
Украинка с лучшим бюстом мирового тенниса соблазнительно окончила христианский университет (фото)Теннис
Овощи, картофель и фрукты: 74-летняя теннисистка раскрыла секрет спортивного долголетия
Овощи, картофель и фрукты: 74-летняя теннисистка раскрыла секрет спортивного долголетияТеннис
Российская теннисистка разнесла США: Воняет, грязно – я боюсь там новую обувь надеть
Российская теннисистка разнесла США: Воняет, грязно – я боюсь там новую обувь надетьТеннис
Королева красоты штурмует теннисный корт и крутит роман с мачо итальянского кино
Королева красоты штурмует теннисный корт и крутит роман с мачо итальянского киноТеннис

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять