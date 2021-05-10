Як чемпіон ОІ-1956 зі збірної СРСР з футболу став дідом кращого тенісиста Греції

Стефанос Ціціпас святкує перемогу з сім'єю і рідними / Фото: Reuters
П'ята ракетка світу грек Стефанос Ціціпас розповів, що його дід – відомий футболіст збірної СРСР Сергій Сальников, якого називають одним з найбільш технічних гравців радянського футболу. І досягнення батька його матері зародили в хлопці мрію виграти медаль на Олімпіаді-2020 на Токіо.
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"Це одна з цілей на сезон. Мій дідусь Сергій – батько моєї мами – виграв золото у складі футбольної збірної СРСР в Мельбурні у 1956-му. Я б хотів піти по його стопах", – gazzetta.it
Нагадаємо, що мама Стефаноса Юлія була чемпіонкою СРСР з тенісу. Але потім переїхала до Греції, вийшла заміж і народила чотирьох дітей.
/ Фото: Reuters
У 2021 році на Australian Open 22-річний Ціціпас у чвертьфіналі вибив Рафаеля Надаля - 20-кратного переможця турнірів "Великого шолома".
В минулому році розлючений грецький тенісист розкришив ракетку і вдарив батька.
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