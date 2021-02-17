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Надаля четыре часа "клевала" птичка. Легенда покинет Австралию

17 февраля, 16:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Стефанос Циципас вышел в полуфинал Australian Open

Рафаэль Надаль – 20 раз побеждал на турнирах "Большого шлема". Из них – всего раз на Australian Open. В далеком 2009 году. В 2021-м Рафаэль зачехлил ракетку после четвертьфинала.

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Всего третий раз в карьере Надаль проиграл матч, выиграв стартовые два сета.

Перешел дорогу испанской легенде Стефанос Циципас. За 4 часа и 5 минут грек победил Надаля – 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

"Я летал как птичка. У меня все получалось. Я не могу описать свои эмоции", – не скрывал радости и удивления Циципас.

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Полуфинал Australian Open – лучший результат в карьере Стефаноса.

Далее ему предстоит матч против россиянина Даниила Медведева.

В другом полуфинале действующий чемпион Australian Open серб Новак Джокович сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

Ранее мы писали, что в халатике нараспашку Элина Свитолина попрощалась с Австралией. Украинская теннисистка завершила свои выступления на турнире "Большого шлема",

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Australian Open Рафаэль Надаль Большой шлем теннисисты Стефанос Циципас
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