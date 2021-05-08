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Обнародована новая зарплата Неймара в ПСЖ

8 мая, 17:23

Олег Люлька Олег Люлька

Бразильский форвард согласился на понижение своего годового оклада с 37 до 30 миллионов евро. Но ему обещан внушительный бонус в случае выигрыша ЛЧ

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Стала известна новая зарплата бразильского нападающего Неймара, который сегодня продлил контракт с ПСЖ на три года – до лета 2025-го.

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Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, бразилец будет получать порядка 30 миллионов евро в год чистыми. При этом его ждет внушительный бонус в случае выигрыша Лиги чемпионов, размер которого не называется.

Если верить Романо, то, по сравнению с первым контрактом с ПСЖ, зарплата Неймара все-таки стала ниже. Ведь в соответствии с предыдущим соглашением, на руки за сезон он получал 37 млн евро.

Сокращение зарплаты Неймара в ПСЖ объяснимо даже на фоне интереса к камбеку бразильца со стороны Барселоны.

Во-первых, Неймар не молодеет – ему уже идет 30-й год.

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Во-вторых, на дворе – карантинные времена, когда даже такие "денежные мешки", как ПСЖ, вынуждены считать каждый миллион.

Неймар. Фото: psg.fr

Неймар. Фото: psg.fr

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"Я вырос здесь как человек и как игрок. Так что я очень счастлив продлить свой контракт и надеюсь выиграть еще много трофеев с ПСЖ", – несмотря на сокращение зарплаты, излучает оптимизм Неймар

Смотрите, как ПСЖ выбыл из ЛЧ-2021

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