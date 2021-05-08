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Оприлюднено нову зарплату Неймара в ПСЖ

8 травня, 17:23

Олег Люлька Олег Люлька

Бразильський форвард погодився на зниження свого річного окладу з 37 до 30 мільйонів євро. Але йому обіцяно серьйозний бонус в разі виграшу ЛЧ

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Стала відома нова зарплата бразильського нападника Неймара, який сьогодні продовжив контракт з ПСЖ на три роки – до літа 2025-го.

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Згідно з даними інсайдера Фабріціо Романо, бразилець отримуватиме близько 30 мільйонів євро на рік чистими. При цьому на нього чекає суттєвий бонус в разі виграшу Ліги чемпіонів, розмір якого не називається.

Якщо вірити Романо, то, в порівнянні з першим контрактом з ПСЖ, зарплата Неймара все-таки зменшилася. Адже відповідно до попередньої угоди, за сезон він отримував 37 млн євро.

Скорочення зарплати Неймара в ПСЖ обгрунтоване навіть з урахуванням інтересу до камбеку бразильця з боку Барселони.

По-перше, Неймар не молодіє – йому вже йде 30-й рік.

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По-друге, на дворі – карантинні часи, коли навіть такі "грошові мішки", як ПСЖ, змушені рахувати кожен мільйон.

Неймар. Фото: psg.fr

Неймар. Фото: psg.fr

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"Я виріс тут як людина і як гравець. Тож я дуже щасливий продовжити свій контракт і сподіваюся виграти ще багато трофеїв з ПСЖ", – попри скорочення зарплати, випромінює оптимізм Неймар

Дивіться, як ПСЖ вибув з Ліги чемпіонів-2021

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