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Олімпіада 2020 в Токіо

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Такого ноу-хау Україна ще не бачила. У Токіо гроші міняють в автоматах

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
31 липня, 21:09
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У японській столиці настільки все автоматизовано, що для обміну валюти не потрібно шукати банк. Купити єни можна в спеціальних терміналах
Гроші можна міняти в автоматах
Гроші можна міняти в автоматах / Фото: Любомир Луканюк

Токіо не перестає дивувати. Ми вже розповідали, що за тиждень на вулицях японської столиці не зустріли жодного електросамоката. А тепер ще одна новинка для українця.

Мабуть, кожен стикався з "міняйлами". "Долари, рублі, євро", – раз-у-раз звучало біля обмінників. Та й самі обмінники – стрьомні об'єкти. Не раз там кидали довірливих громадян. Можна ще в банках міняти валюту, але там іноді курс не дуже вигідний. Ця довга прелюдія була до того, що в Японії зробити обмін валют можна в звичайному автоматі. Так швидко, як і купити газовану воду. Розповідаємо процедуру.

Стоїть термінал. На екрані курси десятка валют – крім звичних нам доларів і євро, тут і шведська крона, і корейська вона, швейцарський франк і китайський юань. На жаль, гривень немає.

Вибираєш, що будеш робити – продавати або купувати єни. Автомат просить тебе сфотографуватися. Далі вставляєш купюру в приймач – і забираєш гроші. Все просто і дуже швидко.

В тренді

Ось так я поміняв 100 доларів:

Обмін валюти в Токіо

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
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4
7
5
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