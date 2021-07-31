Такого ноу-хау Україна ще не бачила. У Токіо гроші міняють в автоматах

Токіо не перестає дивувати. Ми вже розповідали, що за тиждень на вулицях японської столиці не зустріли жодного електросамоката. А тепер ще одна новинка для українця.
Мабуть, кожен стикався з "міняйлами". "Долари, рублі, євро", – раз-у-раз звучало біля обмінників. Та й самі обмінники – стрьомні об'єкти. Не раз там кидали довірливих громадян. Можна ще в банках міняти валюту, але там іноді курс не дуже вигідний. Ця довга прелюдія була до того, що в Японії зробити обмін валют можна в звичайному автоматі. Так швидко, як і купити газовану воду. Розповідаємо процедуру.
Стоїть термінал. На екрані курси десятка валют – крім звичних нам доларів і євро, тут і шведська крона, і корейська вона, швейцарський франк і китайський юань. На жаль, гривень немає.
Вибираєш, що будеш робити – продавати або купувати єни. Автомат просить тебе сфотографуватися. Далі вставляєш купюру в приймач – і забираєш гроші. Все просто і дуже швидко.
Ось так я поміняв 100 доларів:
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