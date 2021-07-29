Баттл: японські суші проти українських. Ми спробували і оцінили

Кореспондент "Сегодня" купив у супермаркеті Токіо кілька різних видів суші і порівняв з тими, що продаються в українських кафе

В японські суші сир не додають

Спробував японські суші.

Запив їх саке.

Кайф

Бути в Японії і не спробувати суші – блюзнірство. Але де їх дістати, якщо іноземцям вхід в ресторани закритий? Виявилося, в кожному магазині – на будь-який смак.

Це ще краще. Спробую те, що японці купують щодня. І порівняю з українськими, які продаються в мережевих кафе або з доставкою додому.

Для початку взяв упаковку за 429 ієн (105 грн). На жаль вагу не вказано, але одній людині поїсти цілком вистачає. У коробці вісім шматочків. Шість звичайних і два у вигляді пиріжка. Довелося гуглити, що це. Виявилося, інарідзусі. Цитую довідник:

"Інарідзусі – мішечок, зазвичай наповнений лише рисом. Зроблений зі смаженого у фритюрі тофу, але можливі також мішечки, виготовлені з тонкого омлету або з засушених гарбузів".

Не знаю з чого був зроблений мій інарідзусі, але це було дуже смачно. Як і роли. Тобто, це ми їх називаємо ролами, а японці називають гункани (овальної форми) або макідзусі (круглої).

Рис в них дуже м'який, соковитий і з солодкуватим присмаком. В якості начинки огірок, омлет, риба.

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Для контрольної перевірки купив ще два види за 210 ієн (51 грн). З лососем і тунцем. І знову не розчарувався. Все свіже. Повітряний рис тане в роті, риба смачна. Японці готують суші тільки зі свіжих продуктів. І навіть для тих, що продаються в супермаркетах риба береться не заморожена, а свіжозловлена.

У нас часто рис дуже сухий, риба явно зберігалася в холодильнику, а норі, як картон.

До речі, популярних у нас ролів "Філадельфія" тут в магазині ви не знайдете. Місцеві не розуміють, навіщо сир додавати в суші. Це все придумали в Штатах.

Підсумок, в баттлі японські суші з супермаркету проти українських з простого ресторану – з величезною перевагою перемагають японські. Ок, чесно. Їх навіть порівнювати нема сенсу.

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