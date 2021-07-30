Токіо дивує! Ми розібралися чому в столиці Ігор немає самокатів

На вулицях головного японського міста ви не зустрінете електросамокатів. Для управління цим транспортним засобом потрібно мати водійські права і платити за паркування

В Токіо самокатів не побачите

Ти маєш права,

Якщо отримав водійські права.

Самокати

Кожного разу, виходячи на вулицю ловив себе на думці: щось у них не так. Потім осінило. За тиждень перебування в Токіо я не побачив жодного електросамоката. Ні одного! І це коли Київ переживає бум такого транспорту.

Невелике розслідування розставило все на свої місця. Виявляється, в Японії електросамокат повинен бути оснащений поворотниками, стоп-сигналом, дзеркалом заднього виду, а його власник зобов'язаний мати водійські права і дотримуватися всіх правил дорожнього руху.

На них заборонено їздити по тротуарах і велодоріжках, тільки по дорогах загального користування. Більш того, не можна залишати самокат в будь-якому місці. А потрібно лише на парковці. Природно, платній.

Наприклад, 12 годин на велопарковці коштують 100 ієн (близько 25 грн). А штраф за неправильне паркування самоката становить близько 2150 гривень.

Тому, крім авто, японці із задоволенням їздять по місту на велосипедах.

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