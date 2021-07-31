Такого ноу-хау Украина еще не видела. В Токио деньги меняют в автоматах

В японской столице настолько все автоматизировано, что для обмена валюты не нужно искать банк. Купить иены можно в специальных терминалах

Деньги можно менять в автоматах / Фото: Любомир Луканюк

Токио не перестает удивлять. Мы уже рассказывали, что за неделю на улицах японской столицы не встретили ни одного электросамоката. А теперь еще одна новинка для украинца.

Пожалуй, каждый сталкивался с "менялами". "Доллары, рубли, евро", – то и дело звучало возле обменников. Да и сами обменники – стремные объекты. Не раз там кидали доверчивых граждан.

Можно еще в банках менять валюту, но там иногда курс не очень выгодный.

Эта долгая прелюдия была к тому, что в Японии сделать обмен валют можно в обычном автомате. Так же быстро, как и купить газировку. Рассказываем процедуру.

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Стоит терминал. На экране курсы десятка валют – помимо привычных нам долларов и евро, тут и шведская крона, и корейская вона, швейцарский франк и китайський юань. Увы, гривен нет.

Выбираешь, что будешь делать – продавать или покупать иены. Автомат просит тебя сфотографироваться. Дальше вставляешь купюру в приемник – и забираешь деньги. Все просто и очень быстро.

Вот так я поменял 100 долларов:

Обмен валюты в Токио

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