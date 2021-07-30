Токио удивляет! Мы разобрались почему в столице Игр нет самокатов

На улицах главного японского города вы не встретите электросамокатов. Для управления этим транспортным средством нужно иметь водительские права и платить за парковку

В Токио самокатов не увидите

У тебя есть права,

Если получил водительские права.

Самокаты

Каждый раз, выходя на улицу ловил себя на мысли: что-то у них не так. Потом осенило. За неделю пребывания в Токио я не увидел ни одного электросамоката. Ни одного! И это когда Киев переживает бум такого транспорта.

Небольшое расследование расставило все по местам. Оказывается, в Японии электросамокат должен быть оснащен поворотниками, стоп-сигналом, зеркалом заднего вида, а его владелец обязан иметь права и соблюдать все правила дорожного движения.

На них запрещено ездить по тротуарам и велодорожкам, только по дорогам общего пользования. Более того, нельзя оставлять самокат в любом месте. А нужно лишь на парковке. Естественно, платной.

К примеру, 12 часов на велопарковке стоят 100 иен (около 25 грн). А штраф за неправильную парковку самоката составляет около 2150 гривен.

Поэтому, кроме авто, японцы с удовольствием ездят по городу на велосипедах.

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