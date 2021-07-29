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Баттл: японские суши против украинских. Мы попробовали и оценили

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июля, 07:11
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Корреспондент "Сегодня" купил в супермаркете Токио несколько разных видов суши и сравнил с теми, что продаются в украинских кафе
В японские суши сыр не добавляют
В японские суши сыр не добавляют

Попробовал японские суши.
Запил их саке.
Кайф

Быть в Японии и не попробовать суши – кощунство. Но где их достать, если иностранцам вход в рестораны закрыт? Оказалось, в каждом магазине – на любой вкус.

Это еще лучше. Попробую то, что японцы покупают каждый день. И сравню с украинскими, которые продаются в сетевых кафе или с доставкой на дом.

Для начала взял упаковку за 429 иен (105 грн). К сожалению вес не указан, но одному человеку поесть вполне хватает. В коробке восемь кусочков. Шесть обычных и два в виде пирожка. Пришлось гуглить, что это. Оказалось, инаридзуси. Цитирую справочник:

"Инаридзуси – мешочек, обычно наполненный лишь рисом. Сделан из жареного во фритюре тофу, но возможны также мешочки, сделанные из тонкого омлета или из засушенной тыквы".

Не знаю с чего был сделан мой инаридзуси, но это было очень вкусно. Как и роллы. То есть, это мы их называем роллами, а японцы именуют гунканы (овальной формы) или макидзуси (круглой).

Рис в них очень мягкий, сочный и со сладковатым привкусом. В качестве начинки огурец, омлет, рыба.

В тренде

Для контрольной проверки купил еще два вида за 210 иен (51 грн). С лососем и тунцом. И снова не разочаровался. Все свежее. Воздушный рис тает во рту, рыба вкусная. Японцы готовят суши только из свежих продуктов. И даже для тех, что продаются в супермаркетах рыба берется не замороженная, а свежевыловленная.

У нас зачастую рис очень сухой, рыба явно хранившаяся в холодильнике, а нори, как картон.

Кстати, популярных у нас роллов "Филадельфия" здесь в магазине вы не найдете. Местные не понимают, зачем сыр добавлять в суши. Это все придумали в Штатах.

Итог, в баттле японские суши из супермаркета против украинских из простого ресторана – с огромным преимуществом побеждают японские. Ок, честно. Их даже сравнивать нет смысла.

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