Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Спортивні турніри
  3. Олімпійські ігри Токіо 2020

На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

19 лютого, 18:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

А замість прапора будуть використовувати обрізану емблему Олімпійського комітету

Міжнародний Олімпійський комітет ухвалив, що російські спортсмени на Олімпійських іграх 2020 і 2022 року буде виступати під назвою ROC (Russian Olympic Committee). При цьому, буде використовуватися саме абревіатура, а не розшифровка.

Реклама

Читайте також: У Росії збираються на Олімпіаду як на війну: "Катюша" замість гімну і прапор військового флоту

В якості емблеми буде використовуватися логотип Олімпійського комітету Росії, проте з нього приберуть російський триколор. Замість прапора будуть використовував емблему ОКР на білому тлі. Що стосується заміни гімну Росії на Олімпійських іграх, то з ним визначаться найближчим часом, повідомляється на сайті МОК.

В тренді
Комфортна перемога в Ізраїлі: "Шахтар" обіграв "Маккабі"

Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим в РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюша".

В той же час скандальний Юрій Лоза згоден переробити "Катюшу" для заміни гімну Росії. Співак вважає, що композицію навіть не потрібно сильно переробляти.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Олімпіада-2022 Олімпіада-2020 російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Золотий хлопчик" з України пробився на Олімпіаду з найкращим результатом у світіОлімпіада-2020
По 15 презервативів дадуть в Токіо кожному олімпійцеві. І зобов'яжуть дотримуватися дистанції
По 15 презервативів дадуть в Токіо кожному олімпійцеві. І зобов'яжуть дотримуватися дистанціїІнші
500 волонтерів покинули Токіо-2020, голова оргкомітету йде у відставку. Ця Олімпіада хоч комусь потрібна?
500 волонтерів покинули Токіо-2020, голова оргкомітету йде у відставку. Ця Олімпіада хоч комусь потрібна?Олімпіада-2020
На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв
На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох буквОлімпіада-2020
Олімпіади-2020 обезголовлена. Чи варто боятися спортсменам?
Олімпіади-2020 обезголовлена. Чи варто боятися спортсменам?Інші
Японському бізнесу не потрібна Олімпіада: більшість компаній проти Ігор в Токіо
Японському бізнесу не потрібна Олімпіада: більшість компаній проти Ігор в ТокіоІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти