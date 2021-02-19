На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

Міжнародний Олімпійський комітет ухвалив, що російські спортсмени на Олімпійських іграх 2020 і 2022 року буде виступати під назвою ROC (Russian Olympic Committee). При цьому, буде використовуватися саме абревіатура, а не розшифровка.

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В якості емблеми буде використовуватися логотип Олімпійського комітету Росії, проте з нього приберуть російський триколор. Замість прапора будуть використовував емблему ОКР на білому тлі. Що стосується заміни гімну Росії на Олімпійських іграх, то з ним визначаться найближчим часом, повідомляється на сайті МОК.

Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим в РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюша".

В той же час скандальний Юрій Лоза згоден переробити "Катюшу" для заміни гімну Росії. Співак вважає, що композицію навіть не потрібно сильно переробляти.

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