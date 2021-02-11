500 волонтерів покинули Токіо-2020, глава оргкомітету йде у відставку. Ця Олімпіада хоч комусь потрібна?

Олімпійський Токіо штормить. Так що штормить, там уже справжній цунамі. Більше 500 волонтерів і три факелоносці естафети олімпійського вогню не хочуть мати нічого спільного з Олімпійськими іграми. Причина – сексизм з боку глави оргкомітету Токіо-2020 .

Хто винен?

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Тиждень тому керівник організаційного комітету Олімпіади-2020 Есіро Морі сказав зайве. На засіданні оргкомітету Ігор обговорювалося вимога щодо збільшення числа жінок в цій структурі. "Наради за участю великої кількості жінок будуть затягуватися, – відповів на цю ініціативу Морі. – У жінок є сильна схильність до суперництва. Якщо одна учасниця піднімає руку, щоб висловитися, всі інші починають теж хотіти щось сказати. В результаті всі щось то кажуть".

"Якщо ми збільшимо кількість жінок, потрібно буде обмежити час для їх виступу. В іншому випадку, вони ніколи не зупиняться, а це проблема", – сказав Есіро Морі.

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Цими словами Морі викликав обурення в соціальних мережах. Його звинуватили в сексизмі. Морі швидко вибачився, але це не допомогло. Волонтери масово відмовляються працювати на Олімпіаді.

Що робити?

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Сьогодні стало відомо, що Есіро Морі зібрався подати у відставку. Питання про відставку чиновника розглянуть на засіданні виконавчого ради оргкомітету 12 лютого. Це потужний удар по Іграх, адже до старту Олімпіади-2020 залишилося п'ять місяців.

А чи буде Олімпіада?

Міжнародний олімпійський комітет запевняє: більше Ігри в Токіо переносити не будуть. Нагадаємо, спочатку Олімпіада повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Але через пандемію коронавірусу Ігри були перенесені на 2021 рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня.

Раніше ми писали, що 80 відсотків опитаних японців виступають за скасування або перенесення Олімпійських ігор.

Як пройде Олімпіада?

Організатори підготували звід правил для спортсменів. Ось лише деякі з них.

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Вимоги для спортсменів на Іграх:

Вони повинні будуть використовувати мобільний додаток, за допомогою якого будуть відправляти звіти про стан свого здоров'я. Ця інформація буде передаватися місцевим органам охорони здоров'я

В олімпійському селищі атлети повинні будуть максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, а також дотримуватися дистанції в два метри

Атлетам заборонено відвідувати змагання в якості глядачів

За два тижні до поїздки в Токіо спортсмени повинні надати негативний результат тесту на коронавірус

Дивіться, які нагороди підготували для призерів Олімпіади

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