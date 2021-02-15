Японському бізнесу не потрібна Олімпіада: більшість компаній проти Ігор в Токіо

Ми вже писали, що 80 відсотків опитаних японців виступають за скасування або перенесення Олімпійських ігор. І ось нові дослідження з Токіо – вони теж сумні для вболівальників. Більшість японських компаній виступили за перенесення або скасування Олімпіади в Токіо.
Через несприятливу епідеміологічну обстановку щонайменше 56 відсотків компаній не хочуть, щоб змагання пройшли в Японії в заплановані терміни.
За проведення Ігор з обмеженим числом глядачів виступили 20 відсотків опитаних компаній. 17 відсотків хотіли б, щоб Ігри пройшли без глядачів. Тільки 7,7 відсотка підтримали проведення Олімпіади в повноцінному форматі.
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70 відсотків японських компаній при цьому заявили, що скасування або перенесення Олімпіади майже не вплине на обсяги їхнього прибутку.
Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо мала пройти минулого року, але перенесена на 2021 рік через коронавірус. Тепер змагання мають відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
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