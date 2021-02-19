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На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

19 февраля, 18:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

А вместо флага будут использовать обрезанную эмблему Олимпийского комитета

Международный Олимпийский комитет постановил, что российские спортсмены на Олимпийских играх 2020 и 2022 года будут выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee). При этом, будет использоваться именно аббревиатура, а не расшифровка.

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В качестве эмблемы будет использоваться логотип Олимпийского комитета России, однако с него уберут российский триколор. Вместо флага будут использовал эмблему ОКР на белом фоне. Что касается замены гимна России на Олимпийских играх, то с ним определятся в ближайшее время, сообщается на сайте МОК.

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Напомним, из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".

В то же время скандальный Юрий Лоза согласен переделать "Катюшу" для замены гимна России. Певец считает, что композицию даже не нужно сильно переделывать.

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олимпиада-2022 Олимпиада-2020 российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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