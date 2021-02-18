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Вот это заявка! Боксер, взявший медаль на ОИ-2012, готов выступить за Украину в Токио

18 февраля, 14:18

Елена Павлова Елена Павлова

Тарас Шелестюк был чемпионом мира в любителях и призером Лондона

Известный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) выразил готовности представлять страну на Олимпийских играх-2020 в Токио. В последние годы чемпион мира среди любителей Шелестюк живет и тренируется в США. Ранее украинский боксер высказался об американцах.

"Друзья, я бы с радостью поехал на Олимпийские игры в составе Украины и завоевал бы золотую медаль для страны. Благо, возраст выступлений продлили до 40 лет", – написал 35-летний Тарас Шелестюк в своем Instagram.

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Напомним, что Тарас Шелестюк – представитель золотой плеяды сборной Украины и бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В ноябре Тарас Шелестюк обвинил одного из лучших боксеров мира в трусости.

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Ранее сегодня появилась информация, что Всемирный лицензионный турнир по боксу на Олимпиаду в Токио-2020 был отменен рабочей группой Международного олимпийского комитета. Причина – тяжелая ситуация из-за пандемии. Что касается лицензий на ОИ-2020, то они будут разыграны на континентальных турнирах.

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Олимпийские игры боксер Олимпиада-2020 Тарас Шелестюк
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