Японскому бизнесу не нужна Олимпиада: большинство компаний против Игр в Токио

Мы уже писали, что 80 процентов опрошенных японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр. И вот новые исследования из Токио, они тоже грустные для болельщиков. Большинство японских компаний выступило за перенос или отмену Олимпиады в Токио.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по меньшей мере 56 процентов компаний не хотят, чтобы соревнования прошли в Японии в запланированные сроки.
За проведение Игр с ограниченным числом зрителей выступили 20 процентов опрошенных компаний. 17 процентов хотели бы, чтобы Игры прошли без зрителей. Только 7,7 процента поддержали проведение Олимпиады в полноценном формате.
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70 процентов японских компаний при этом заявили, что отмена или перенос Олимпиады почти не повлияет на объемы их прибыли.
Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но перенесена на 2021 год из-за коронавируса. Теперь соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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