Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Японскому бизнесу не нужна Олимпиада: большинство компаний против Игр в Токио

15 февраля, 14:50

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

56 процентов японских компаний не хотят, чтобы Олимпийские игры состоялись в их стране

Мы уже писали, что 80 процентов опрошенных японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр. И вот новые исследования из Токио, они тоже грустные для болельщиков. Большинство японских компаний выступило за перенос или отмену Олимпиады в Токио.

Реклама

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по меньшей мере 56 процентов компаний не хотят, чтобы соревнования прошли в Японии в запланированные сроки.

За проведение Игр с ограниченным числом зрителей выступили 20 процентов опрошенных компаний. 17 процентов хотели бы, чтобы Игры прошли без зрителей. Только 7,7 процента поддержали проведение Олимпиады в полноценном формате.

Читайте также: Как погибали олимпийцы: пули террористов, солнечный удар и лишний жир

70 процентов японских компаний при этом заявили, что отмена или перенос Олимпиады почти не повлияет на объемы их прибыли.

В тренде
Сборная миллионеров: как выглядит команда из самых дорогих игроков чемпионата Украины
Реклама

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но перенесена на 2021 год из-за коронавируса. Теперь соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Смотрите, какие медали получат призеры Токио-2020:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Олимпийские игры Олимпиада-2020

Источник: СЭ

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Помойка": Оксана Баюл жестко поставила на место российскую журналисткуДругие
14-летней россиянке поставили самые высокие оценки в истории фигурного катания: видео проката
14-летней россиянке поставили самые высокие оценки в истории фигурного катания: видео прокатаДругие
Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами
Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногамиДругие
Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для Playboy
Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для PlayboyДругие
Голая во власти мускулов! На кого запала самая сексапильная велосипедистка мира
Голая во власти мускулов! На кого запала самая сексапильная велосипедистка мираДругие
"На вес золота": Баюл показала "скандальные" коньки, которые недооценили в РоссииДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять