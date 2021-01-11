Українська
$ 28,28
34,91
  1. Новости спорта
  2. Турниры
  3. Олимпийские игры Токио 2020

80 процентов японцев проголосовали против проведения Олимпиады в Токио

11 января, 11:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Жители Японии недовольны из-за очередного локдауна и обнаружения нового штамма коронавируса

Информационное агентство Kyodo опубликовало результаты телефонного опроса жителей Японии относительно проведения Олимпиады-2022 в Токио. 80 процентов опрошенных жителей Японии выступают за отмену или перенос Олимпийских игр.

Реклама

Читайте также: Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры: реакция Кремля

35,3% опрошенных высказались за отмену Олимпиады. Еще 44,8% заявили, что Игры снова необходимо перенести. Такие результаты показал опрос на фоне нового локдауна и обнаружения нового штамма коронавируса.

Напомним, что из-за пандемии Олиапиада-2020 была перенесена на год вперед и должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В тренде
Российский хоккеист ударил судью клюшкой и заплатил за это слишком дорого

Ранее в Украине задались вопросом: как украинские спортсмены поедут на Олимпиаду-2020, если в стране не будет вакцинации? Помочь с вакцинами нашей стране может МОК.

Реклама

Смотрите сюжет о Ярославе Магучих – лучшей молодой легкоатлетке Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять