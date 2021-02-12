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Олимпиада-2020 обезглавлена. Стоит ли бояться спортсменам?

12 февраля, 14:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Глава оргкомитета подал в отставку из-за высказываний о женщинах

Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори подал в отставку с поста главы организационного комитета Олимпиады в Токио. Виной всему слова чиновника о женщинах.

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"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде", – заявил Мори.

Что случилось?

Неделю назад Есиро Мори на заседании оргкомитета Игр, где обсуждалось требование по увеличению числа женщин в этой структуре, заявил: "Совещания с участием большого количества женщин будут затягиваться. У женщин сильна склонность к соперничеству. Если одна участница поднимает руку, чтобы высказаться, все остальные начинают хотеть тоже что-то сказать. В результате все что-то говорят. Если мы увеличим количество женщин, нужно будет ограничить время для их выступления. В противном случае они никогда не остановятся, а это проблема".

Этими словами Мори вызвал бурю негодования в социальных сетях. Его обвинили в сексизме. Мори быстро извинился, но это не помогло. 500 волонтеров отказались работать на Олимпиаде в Токио.

Что теперь будет?

Естественно, отставка Мори скажется на работе организаторов Игр. Но спортсменам беспокоиться не стоит. МОК обещает, что Олимпиада пройдет по плану – с 23 июля по 8 августа.

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Ранее мы писали, что 80 процентов опрошенных японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр.

Смотрите, какие медали получат призеры Токио-2020:

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Олимпийские игры Олимпиада-2020

Источник: Championat.ru

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