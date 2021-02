Олимпиада-2020 обезглавлена. Стоит ли бояться спортсменам?

Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори подал в отставку с поста главы организационного комитета Олимпиады в Токио. Виной всему слова чиновника о женщинах.

Неделю назад Есиро Мори на заседании оргкомитета Игр, где обсуждалось требование по увеличению числа женщин в этой структуре, заявил: "Совещания с участием большого количества женщин будут затягиваться. У женщин сильна склонность к соперничеству. Если одна участница поднимает руку, чтобы высказаться, все остальные начинают хотеть тоже что-то сказать. В результате все что-то говорят. Если мы увеличим количество женщин, нужно будет ограничить время для их выступления. В противном случае они никогда не остановятся, а это проблема".

Этими словами Мори вызвал бурю негодования в социальных сетях. Его обвинили в сексизме. Мори быстро извинился, но это не помогло. 500 волонтеров отказались работать на Олимпиаде в Токио.

At a meeting of the Tokyo 2020 Council and Executive Board members held today, President Mori has announced his resignation from the Tokyo 2020 Organising Committee.



For further details: https://t.co/UeNoQNQczm