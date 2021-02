Олімпіади-2020 обезголовлена. Чи варто боятися спортсменам?

Колишній прем'єр-міністр Японії Есіро Морі подав у відставку з поста голови організаційного комітету Олімпіади в Токіо. Виною всьому слова чиновника про жінок.

Тиждень тому Есіро Морі на засіданні оргкомітету Ігор, де обговорювалося вимога щодо збільшення числа жінок в цій структурі, заявив: "Наради за участю великої кількості жінок будуть затягуватися. У жінок сильна схильність до суперництва. Якщо одна учасниця піднімає руку, щоб висловитися, всі інші починають хотіти теж щось сказати. В результаті всі щось говорять. Якщо ми збільшимо кількість жінок, потрібно буде обмежити час для їх виступу. В іншому випадку вони ніколи не зупиняться, а це проблема".

Цими словами Морі викликав обурення в соціальних мережах. Його звинуватили в сексизмі. Морі швидко вибачився, але це не допомогло. 500 волонтерів відмовилися працювати на Олімпіаді в Токіо .

At a meeting of the Tokyo 2020 Council and Executive Board members held today, President Mori has announced his resignation from the Tokyo 2020 Organising Committee.



For further details: