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Олімпіади-2020 обезголовлена. Чи варто боятися спортсменам?

12 лютого, 14:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Глава оргкомітету подав у відставку через висловлювання про жінок

Колишній прем'єр-міністр Японії Есіро Морі подав у відставку з поста голови організаційного комітету Олімпіади в Токіо. Виною всьому слова чиновника про жінок.

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"З сьогоднішнього дня я йду у відставку зі свого поста. Я приніс великі незручності своїми неналежними висловлюваннями. Я не повинен бути перешкодою для підготовки до Олімпіади", – заявив Морі.

Що трапилося?

Тиждень тому Есіро Морі на засіданні оргкомітету Ігор, де обговорювалося вимога щодо збільшення числа жінок в цій структурі, заявив: "Наради за участю великої кількості жінок будуть затягуватися. У жінок сильна схильність до суперництва. Якщо одна учасниця піднімає руку, щоб висловитися, всі інші починають хотіти теж щось сказати. В результаті всі щось говорять. Якщо ми збільшимо кількість жінок, потрібно буде обмежити час для їх виступу. В іншому випадку вони ніколи не зупиняться, а це проблема".

Цими словами Морі викликав обурення в соціальних мережах. Його звинуватили в сексизмі. Морі швидко вибачився, але це не допомогло. 500 волонтерів відмовилися працювати на Олімпіаді в Токіо .

Що тепер буде?

Природно, відставка Морі позначиться на роботі організаторів Ігор. Але спортсменам турбуватися не варто. МОК обіцяє, що Олімпіада пройде за планом – з 23 липня по 8 серпня.

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Раніше ми писали, що 80 відсотків опитаних японців виступають за скасування або перенесення Олімпійських ігор.

Дивіться, які медалі отримають призери Токіо-2020:

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Олімпійські ігри Олімпіада-2020

Джерело: Championat.ru

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