Скандальний Юрій Лоза переробить "Катюшу" для заміни гімну Росії

Скандальний російський співак Юрій Лоза готовий зробити аранжування знаменитої радянської військової пісні "Катюша", яка може замінити гімн Росії для місцевих спортсменів на наступні два роки через санкцій за махінації з допінгом.

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"Звичайно, я готовий написати аранжування, чому ні? Там її особливо робити навіть не треба, це ж маршеобразна пісня. А чим простіше, тим краще. Під "Катюшу" потрібні заводні барабашки і поменше всяких зайвих звуків. Ця пісня для співу, а не для слухання. Тому аранжування повинно допомагати співати", – зізнався музикант в коментарі News.ru.

Відзначимо, що санкції Всесвітнього антидопінгового агентства по відношенню до Росії забороняють використання її спортсменами будь-яких національних символів – як гімну, так і прапора. Зокрема, на чемпіонаті світу з гандболу серед чоловіків, який в ці дні стартує в Єгипті, форму з прапором і гербом РФ заборонили носити навіть в готелі, де живе команда. І не тільки в холі, а й в номерах.

Сам Лоза кілька років тому висловлювався на підтримку бойовиків на Донбасі і потрапив в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Росією Криму. Також російський співак відзначився тим, що критикував багатьох зарубіжних знаменитостей.

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