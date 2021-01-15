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Скандальний Юрій Лоза переробить "Катюшу" для заміни гімну Росії

15 січня, 20:49

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У Росії думають, як обійти санкції за махінації з допінгом

Скандальний російський співак Юрій Лоза готовий зробити аранжування знаменитої радянської військової пісні "Катюша", яка може замінити гімн Росії для місцевих спортсменів на наступні два роки через санкцій за махінації з допінгом.

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"Звичайно, я готовий написати аранжування, чому ні? Там її особливо робити навіть не треба, це ж маршеобразна пісня. А чим простіше, тим краще. Під "Катюшу" потрібні заводні барабашки і поменше всяких зайвих звуків. Ця пісня для співу, а не для слухання. Тому аранжування повинно допомагати співати", – зізнався музикант в коментарі News.ru.

Відзначимо, що санкції Всесвітнього антидопінгового агентства по відношенню до Росії забороняють використання її спортсменами будь-яких національних символів – як гімну, так і прапора. Зокрема, на чемпіонаті світу з гандболу серед чоловіків, який в ці дні стартує в Єгипті, форму з прапором і гербом РФ заборонили носити навіть в готелі, де живе команда. І не тільки в холі, а й в номерах.

Сам Лоза кілька років тому висловлювався на підтримку бойовиків на Донбасі і потрапив в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Росією Криму. Також російський співак відзначився тим, що критикував багатьох зарубіжних знаменитостей.

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Катюша допінг російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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