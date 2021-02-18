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Оце так заявка! Боксер, який взяв медаль на ОІ-2012, готовий виступити за Україну в Токіо

18 лютого, 14:18

Олена Павлова Олена Павлова

Тарас Шелестюк був чемпіоном світу в любителях і призером Лондона

Відомий напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) висловив готовність представляти Україну на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. В останні роки чемпіон світу серед любителів Шелестюк живе і тренується в США. Раніше український боксер висловився про американців.

"Друзі, я б з радістю поїхав на Олімпійські ігри в складі України і завоював би золоту медаль для країни. На щастя, вік виступів продовжили до 40 років", – написав 35-річний Тарас Шелестюк у себе в Instagram.

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Нагадаємо, що Шелестюк – представник золотої плеяди збірної України і бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 в Лондоні. У листопаді Тарас Шелестюк звинуватив одного з найкращих боксерів світу в боягузтві.

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Раніше сьогодні з'явилася інформація, що Всесвітній ліцензійний турнір з боксу на Олімпіаду в Токіо-2020 був скасований робочою групою Міжнародного олімпійського комітету. Причина – важка ситуація через пандемію. Що стосується ліцензій на ОІ-2020 року, то вони будуть розіграні на континентальних турнірах.

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Олімпійські ігри боксер Олімпіада-2020 Тарас Шелестюк
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