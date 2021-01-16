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У Росії збираються на Олімпіаду, як на війну: "Катюша" замість гімну і прапор військового флоту

16 січня, 15:20

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Як в Росії бачать Олімпійські ігри в умовах санкцій

У Росії продовжують обговорювати, як буде виглядати їх збірна на Олімпійських іграх в Токіо в умовах санкцій з боку МОК. Нагадаємо, Росія усунута від міжнародних змагань до 2022 рокуза махінації з допінгом. Їм заборонено використовувати під час міжнародних змагань гімн, прапор і національну символіку.

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Раніше ми вже писали, що в Росії придумали замінити гімн радянською військовою піснею "Катюша". При цьому, з такою ідеєю виступили самі спортсмени. Пізніше рішення по "Катюші" повинен прийняти виконком Олімпійського комітету Росії і схвалити – Міжнародний олімпійський комітет.

В той же час скандальний Юрій Лоза згоден переробить "Катюшу" для заміни гімну Росії . Співак вважає, що композицію навіть не потрібно сильно переробляти.

/ Фото: AFP

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Однак російські журналісти пішли далі і почали міркувати, а під яким прапором виступатимуть спортсмени? Зараз деякі атлети виступають зі стягами профільних федерацій, але ж на Олімпіаді вони повинні йти під єдиним прапором. І ось тут журналістам прийшла "відмінна" ідея: а чи не відправити нам спортсменів в Токіо під Андріївським прапором?

Ви тільки уявіть: фактично військовий марш і прапор військового-морського флоту Росії в якості національних символів. Саме так свою збірну бачать в Росії на Олімпійських іграх. Змаганні, яке споконвіку називали святом миру, а воюючі країни на час Ігор оголошували перемир'я... Хто-небудь, скажіть їм, що це не танковий біатлон...

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Катюша допінг Олімпіада-2020 російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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