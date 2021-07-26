Монфіс зачекає! Світоліна залишила собі дівоче прізвище

Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила залишитися Світоліною до завершення своєї спортивної кар'єри, і тільки потім вона стане мадам Монфіс

Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка після женевського весілля з французом Гаелем Монфісом виступає на Олімпіаді в Токіо, розставила всі крапки над "і" в питанні свого прізвища.

Раніше з'явилася інформація, що Еліни Світоліної більше немає, а є Еліна Монфіс. Однак сама спортсменка заявила, що це не так, точніше, не зовсім так.

"Я не знаю, чому деякі ресурси змінили моє прізвище, – наводить слова Еліни Btu.org.ua. – Мабуть, вони побачили, що в моїх соцмережах я його змінила. Але я завжди буду грати під прізвищем Світоліна, тільки після кар'єри зміню його для особистого життя"

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

"Я досягла багато чого під цим прізвищем, і мене знають як Світоліну. У мене тато був би дуже засмучений, якби я змінили прізвище і грала під прізвищем Гаеля (сміється ). Я пишаюся, що я Світоліна, завжди моя тенісна кар'єра буде пов'язана саме з цим прізвищем"

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

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Раніше ми розповідали, хто господар в домі у Еліни і Гаеля. 26-річна Світоліна за свою кар'єру заробила 20 566 678 доларів призових, що майже на мільйон більше, ніж у 34-річного Монфіса.