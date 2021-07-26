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Монфис подождет! Свитолина оставила себе девичью фамилию

Олег Люлька Олег Люлька
26 июля, 08:21
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила остаться Свитолиной до завершения своей спортивной карьеры, и только затем одесситка станет мадам Монфис
Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса
Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина, после женевской свадьбы с французом Гаэлем Монфисом выступающая на Олимпиаде в Токио, расставила все точки над "і" в вопросе со своей фамилией.

Ранее появилась информация, что Элины Свитолиной больше нет, а есть Элина Монфис. Однако сама спортсменка заявила, что это не так, точнее, не совсем так.

"Я не знаю, почему некоторые ресурсы поменяли мою фамилию, – приводит слова Элины Btu.org.ua. – Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни"

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

"Я достигла многого под этой фамилией, и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля (смеется). Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией"

Элина Свитолина и Гаель Монфис
Элина Свитолина и Гаель Монфис / Фото: Instagram

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Ранее мы рассказывали, кто хозяин в доме у Элины и Гаэля. 26-летняя Свитолина за свою карьеру заработала 20 566 678 долларов призовых, что почти на миллион больше, чем у 34-летнего Монфиса.

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