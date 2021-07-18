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Світоліної більше немає: Еліна змінила прізвище після весілля

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 липня, 08:53
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Після весілля з французом Гаелем Монфісом українська тенісистка взяла прізвище чоловіка. Під новим прізвищем Еліна виступить на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

Українська тенісистка Еліна Світоліна після весілля з французьким тенісистом Гаелем Монфісом змінила прізвище в соцмережах. Тепер сторінки українки в Instagram і Twitter підписані Elina Monfils.

Вперше під новим прізвищем Еліна виступить на Олімпіаді-2020 року, яка стартує через тиждень. До речі, після весілля Еліна зробила гучну заяву про свою участь на Олімпійських іграх.

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Еліна і Гаель зіграли весілля 16 липня в Женеві. Для офіційної церемонії Еліна вибрала стильний білий комбінезон, а от увечері українка блищала вже в сукні в підлогу – лаконічній, але з елегантно відкритою спиною і сексуальним розрізом збоку, який відкривав татуювання на стегні тенісистки.

На весіллі в готелі "Чотири сезони" були присутні легенда НБА і збірної Франції Тоні Паркер, американська актриса і співачка Крістіна Міліан, французький виконавець Метт Покора і інші знаменитості.

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