Маленька вечірка нікого не вбила: Світоліна показала нові весільні фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала нову порцію весільних фото. 16 липня українка вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса

Еліна Світоліна відривалася на весіллі в різних вбраннях / Фото: Instagram

На сторінці тенісистки в Instagram з'явилася нова серія фото з торжества. На знімках видно, що спочатку Еліна була в білій сукні з високим розрізом, а коли вечірка перейшла в гарячу стадію, вона переодяглася в вечірню міні сукню з блискітками.

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"Маленька вечірка нікого не вбила", – підписала фото тенісистка.

Як ми писали раніше, весілля Еліни і Гаеля відвідали легенда НБА і збірної Франції Тоні Паркер, американська актриса і співачка Крістіна Міліан, французький виконавець Метт Покора і інші знаменитості.

А ось медовий місяць парочці довелося відкласти. Еліна Світоліна, а точніше Монфіс, поставила собі за мету виграти медаль Олімпійських ігор, заради цього тенісистка відразу з весілля відбула до Японії.