Світоліна програла на Олімпіаді колишній дівчині свого чоловіка

У першому колі парного олімпійського турніру українки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська в двох сетах поступилися Алізе Корне та Фіоні Ферро з Франції

Корне засмутила Світоліну на Іграх / Фото: Reuters

Поєдинок українського дуету Еліна Світоліна – Даяна Ястремська проти француженок Алізе Корне та Фіони Ферро в Токіо тривав 1 годину 21 хвилину і завершився поразкою наших дівчат – 2:6, 4:6.

Правда, якщо для Ястремської, котра раніше програла в одиночному розряді канадці Лейлі Анні Фернандес, Олімпіада вже завершилася, то для Світоліної ще триває.

В одиночному розряді Еліна 25 липня зустрінеться з Лаурою Зігемунд з Німеччини. Раніше Світоліна заявляла, що до Токіо приїхала за медаллю.

Нагадаємо, перед Олімпіадою Світоліна зіграла весілля з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

Цікаво, що Алізе Корне, якій українка поступилася в парному матчі в Токіо, є колишньою дівчиною Гаеля.

ХТО ТАКА АЛІЗЕ КОРНЕ

Алізе – 31 рік, в активі француженки – виграш дев'яти турнірів WTA і 7 849 148 доларів призових. А 15 років тому, починаючи кар'єру у великому тенісі, вона зустрічалася з партнером по збірній Франції Гаелем Монфісом. Тривалим їхній роман не був, але після розриву пара зберегла дружні стосунки, часто виступаючи партнерами один одного на тренуваннях.