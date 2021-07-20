Світоліна зіткнулася з проблемою після весілля

Після весільної церемонії в Женеві перша ракетка України прилетіла до Токіо, щоб поборотися за олімпійську медаль, але тут її зустріла незвичайна суперниця – спека

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Reuters, Instagram

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка минулої п'ятниці зіграла в Женеві весілля з французом Гаелем Монфісом, вже прибула в олімпійське селище в Токіо і там зіткнулася з проблемою.

Читайте також: Сміється сльозами: Світоліна показала свій медовий місяць по-японськи

"Дуже спекотно", – зізналася Еліна

"Я не очікувала, що тут буде так спекотно і волого. Я відчула це, коли спробувала потренуватися вдень", – наводить слова Еліни сайт ITF

"Я досі не можу прийти до тями після зміни часових поясів, втім, у мене є кілька днів, щоб підготуватися і проявити себе якнайкраще. Умови однакові для всіх", – каже Еліна

Читайте також: Хто у домі хазяїн? Скільки призових заробили Світоліна і Монфіс

Раніше Світоліна розповіла, що з Іграми в Токіо, що стартують 23 липня, у неї пов'язані амбітні плани. "Я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. Для мене грати за країну – особливе відчуття. Моя мета – виграти олімпійську медаль", – заявила Еліна.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

Відзначимо, що паралельно з Еліною за медаль Ігор у Токіо в чоловічому тенісі побореться її чоловік Гаель Монфіс, котрий напередодні заявив, що легше виграти Ролан Гаррос, ніж одружитися на Світоліній.