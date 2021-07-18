Мінус конкурентка для Світоліної на Олімпіаді: у небезпечної американки – коронавірус

Друга ракетка збірної США 17-річна тенісистка Корі Гауфф пропустить Олімпіаду в Токіо, яка відкриється 23 липня. Спортсменка захворіла на COVID.
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"У мене позитивний тест, тож, на жаль, я не зіграю в Токіо. Я завжди мріяла представляти США на Олімпіаді, сподіваюся, що в майбутньому отримаю багато можливостей зробити це. А поки бажаю команді успіху і безпечних Ігор", – написала Гауфф у своєму Twitter
Відзначимо, що Корі Гауфф – переможниця п'яти турнірів WTA, а також одного юніорського турніру "Великого шолома" в одиночному розряді. На Олімпіаді в Токіо вона могла б стати потенційною суперницею для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка після весілля взяла прізвище Монфіс.
Додамо, що після весільної церемонії Еліна Монфіс чи не відразу переключається на Олімпіаду.
"Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. Для мене грати за країну – особливе відчуття. Моя мета – виграти медаль", – заявила Еліна