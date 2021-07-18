Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Мінус конкурентка для Світоліної на Олімпіаді: у небезпечної американки – коронавірус

Олег Люлька Олег Люлька
18 липня, 23:43
Копіювати лінк
Висхідна зірка світового тенісу Корі Гауфф через COVID пропустить Ігри в Токіо, де могла б стати суперницею для першої ракетки України Еліни Світоліної
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Instagram

Друга ракетка збірної США 17-річна тенісистка Корі Гауфф пропустить Олімпіаду в Токіо, яка відкриється 23 липня. Спортсменка захворіла на COVID.

Читайте також: Українські спортсмени в Токіо залізли в олімпійські кільця

"У мене позитивний тест, тож, на жаль, я не зіграю в Токіо. Я завжди мріяла представляти США на Олімпіаді, сподіваюся, що в майбутньому отримаю багато можливостей зробити це. А поки бажаю команді успіху і безпечних Ігор", – написала Гауфф у своєму Twitter

Корі Гауфф
Корі Гауфф / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Корі Гауфф – переможниця п'яти турнірів WTA, а також одного юніорського турніру "Великого шолома" в одиночному розряді. На Олімпіаді в Токіо вона могла б стати потенційною суперницею для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка після весілля взяла прізвище Монфіс.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

Додамо, що після весільної церемонії Еліна Монфіс чи не відразу переключається на Олімпіаду.

"Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. Для мене грати за країну – особливе відчуття. Моя мета – виграти медаль", – заявила Еліна

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти