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Відгриміло весілля Світоліної і Монфіса в Женеві: другий наряд Еліни, VIP-гості та торт у квітах

Олена Павлова Олена Павлова
17 липня, 09:17
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Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса 16 липня в Женеві. Дивіться всі подробиці розкішного весілля в Швейцарії
Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса
Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

16 липня перша ракетка України 26-річна Еліна Світоліна вийшла заміж за 34-річного французького тенісиста Гаеля Монфіса. Весілля відбулося в Швейцарії. Ми вже давали перші фото мадам і месьє Монфіс. Однак після офіційної церемонії в Женеві і фотосесії з видом на озеро пара змінила вбрання і відправилася святкувати.

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Для офіційної церемонії Еліна вибрала стильний білий комбінезон, який доповнила бузкової верхньої спідницею і букетом – в тон костюма Монфіса.

А от увечері українка блищала вже в плаття в підлогу – лаконічному, але з елегантно відкритою спиною і сексуальним розрізом збоку, який відкривав татуювання на стегні тенісистки. Фото і відео з вечірнього свята виклав у Facebook тенісний меценат і колишній перший віце-президент Федерації тенісу України Юрій Сапронов.

А сама Світоліна поділилася відео з підготовки до церемонії.

На весіллі в готелі "Чотири сезони" був присутній легенда НБА і збірної Франції Тоні Паркер, американська актриса і співачка Крістіна Міліан, яка порадувала гостей піснею. Також виступав французький виконавець Метт Покора.

Величезний білий торт також вінчали бузкові квіти, які прикрашали і весь зал в Женеві.

Нагадаємо, що напередодні весілля Монфіс показав останнє фото Світолінойї в якості нареченої.

26-річна Еліна зустрічалася з французом з 2019 року. Після першого турніру "Великого шолома" у 2021 році в Австралії кілька вирішила взяти паузу, але вже на початку квітня спортсмени оголосили про заручини. А потім Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж.

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