Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Сміється сльозами: Світоліна показала свій медовий місяць

Олег Люлька Олег Люлька
20 липня, 10:37
Копіювати лінк
З весільної Женеви перша ракетка України перебралася до Токіо, де побореться за першу в своїй кар'єрі медаль Олімпійських ігор
Світоліна уже в Токіо після весілля
Світоліна уже в Токіо після весілля / Фото: Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна, котра минулих вихідних в Женеві вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, показала свій медовий місяць.

Читайте також: Хто у домі хазяїн? Скільки призових заробили Світоліна і Монфіс

Тенісистка опублікувала в сторіз відео з тренажерного залу на Олімпіаді в Токіо, де вона займається в масці на килимку, а Гаель крутить велотренажер. На годиннику – 23:01.

"Це і є наш медовий місяць", – написала Еліна, додавши смайлик, що сміється сльозами

Раніше Світоліна розповіла, що з Іграми в Токіо, які стартують 23 липня, у неї пов'язані амбітні плани. "Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. Для мене грати за країну – особливе відчуття. Моя мета – виграти медаль", – заявила Еліна.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса
Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

Читайте також: Рейтинг найбагатших олімпійців: від Світоліної до Дюранта

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти