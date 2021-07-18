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Хто в домі хазяїн? Скільки призових заробили Світоліна і Монфіс

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
18 липня, 19:22
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Хоч Еліна і молодша за Гаеля, вона вже встигла заробити трохи більше призових за кар'єру, ніж її чоловік
/ Фото: Сегодня|Спорт

Розкішне весілля французького тенісиста Гаеля Монфіса і українки Еліни Світоліної цілком відповідає їхньому матеріальному становищу. Гаель, який розпочав професійну кар'єру в далекому 2004-му, встиг до 34 років заробити 19 636 167 доларів призових.

Читайте також: Легше виграти Ролан Гаррос, ніж одружитися на Світоліній. Перші слова Монфіса після весілля

Еліна Світоліна на корті Вімблдону
Еліна Світоліна на корті Вімблдону / Фото: Reuters

Еліна, яка взяла після весілля прізвище чоловіка, в свої 26 вже виграла 20 566 678 доларів, що майже на мільйон більше, ніж Монфіс. Цього року тенісисти разом встигли заробити більше 1 100 000 доларів (706 419 Еліни і 408 126 Гаеля).

Гаель Монфіс
Гаель Монфіс / Фото: Reuters

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За свою кар'єру Світоліна виграла 15 титулів WTA, в той час як у Монфіса лише 10 трофеїв ATP. Еліна нині займає 6 місце в рейтингу WTA, а її коханий розташувався на 19-му рядку чоловічого тотала.

Світоліна і Монфис
Світоліна і Монфис

Додамо, що зіркове подружжя поки не має в активі тріумфів на турнірах серії Великого шолома. Нещодавно Гаель зізнався, що одружитися з українкою – набагато складніше, ніж виграти Ролан Гаррос .

Раніше Світоліна заявила, що пишається виступати за національну збірну і її мета на Олімпійських іграх в Токіо – виграти медаль.

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