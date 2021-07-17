Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

"Я зроблю все можливе": Світоліна зробила гучну заяву після весілля

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 липня, 15:54
Копіювати лінк
Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що пишається виступати за національну збірну і її мета на Олімпійських іграх в Токіо – виграти медаль
Перша ракетка України Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вчора вийшла заміж. Але про медовий місяць спортсменка і не думає. Попереду – Олімпіада. І великі завдання.

"Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. Для мене грати за країну – особливе почуття. Моя мета – виграти медаль. Я зроблю все можливе, щоб добре підготуватися. Для моєї країни Олімпіада – велика подія. Там неймовірно підтримують олімпійців, так що для України це дуже важливо, і я обов'язково зроблю все можливе, щоб підготуватися і виграти цю медаль", – заявила Світоліна.

Дивіться також: Ходять в рукавичках і їдять за склом: перші фото наших олімпійців з Токіо

Відзначимо, що на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-те місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти