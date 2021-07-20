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Свитолина столкнулась с проблемой после свадьбы

Олег Люлька Олег Люлька
20 июля, 16:08
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После свадебной церемонии в Женеве первая ракетка Украины прилетела в Токио, чтобы побороться за олимпийскую медаль, но тут ее встретила необычная соперница – жара
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Reuters, Instagram

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, в прошлую пятницу сыгравшая в Женеве свадьбу с французом Гаэлем Монфисом, уже прибыла в олимпийскую деревню в Токио и там столкнулась с проблемой.

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"Очень жарко", – призналась Элина

"Я не ожидала, что здесь будет так жарко и влажно. Я прочувствовала это, когда попыталась потренироваться днем", – приводит слова Элины сайт ITF

"Я все еще не могу прийти в себя после смены часовых поясов, впрочем, у меня есть несколько дней, чтобы подготовиться и проявить себя с лучшей стороны. Условия одинаковы для всех", – говорит Элина

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Ранее Свитолина рассказала, что с Играми в Токио, стартующими 23 июля, у нее связаны амбициозные планы. "Я невероятно горжусь, что представляю Украину. Для меня играть за страну – особое чувство. Моя цель – выиграть олимпийскую медаль", – заявила Элина.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

Отметим, что параллельно с Элиной за медаль Игр в Токио в мужском теннисе поборется ее супруг Гаэль Монфис, накануне заявивший, что легче выиграть Ролан Гаррос, чем жениться на Свитолиной.

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