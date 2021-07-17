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Отгремела свадьба Свитолиной и Монфиса в Женеве: второй наряд Элины, VIP-гости и торт в цветах

Елена Павлова Елена Павлова
17 июля, 09:17
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за француза Гаэля Монфиса 16 июля в Женеве. Смотрите все подробности роскошной свадьбы в Швейцарии
Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса
Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

16 июля первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина вышла замуж за 34-летнего французского теннисиста Гаэля Монфиса. Свадьба состоялась в Швейцарии. Мы уже давали первые фото мадам и месье Монфис. Однако после официальной церемонии в Женеве и фотосессии с видом на озеро пара сменила наряды и отправилась праздновать.

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Для официальной церемонии Элина выбрала стильный белый комбинезон, который дополнила сиреневой верхней юбкой и букетом – в тон костюма Монфиса.

А вот вечером украинка блистала уже в платье в пол – лаконичном, но с элегантно открытой спиной и сексуальным разрезом сбоку, который открывал татуировку на бедре теннисистки. Фото и видео с вечернего праздника выложил в Facebook теннисный меценат и бывший первый вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов.

А сама Свитолина поделилась видео с подготовки к церемонии.

На свадьбе в отеле "Четыре сезона" присутствовал легенда НБА и сборной Франции Тони Паркер, американская актриса и певица Кристина Милиан, порадовавшая гостей песней. Также выступал французский исполнитель Мэтт Покора.

Огромный белый торт также венчали сиреневые цветы, украшавшие и весь зал в Женеве.

Напомним, что накануне свадьбы Монфис показал последнее фото Свитолиной в качестве невесты.

26-летняя Элина встречалась с французом с 2019 года. После первого турнира "Большого шлема" в 2021 году в Австралии пара решила взять паузу, но уже в начале апреля спортсмены объявили о помолвке. А потом Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж.

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