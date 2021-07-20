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Смеется слезами: Свитолина показала свой медовый месяц

Олег Люлька Олег Люлька
20 июля, 10:37
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Из свадебной Женевы первая ракетка Украины перебралась в Токио, где поборется за первую в своей карьере медаль Олимпийских игр
Свитолина уже в Токио после свадьбы
Свитолина уже в Токио после свадьбы / Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, на минувших выходных в Женеве вышедшая замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, показала, как выглядит ее медовый месяц.

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Теннисистка опубликовала в сториз видео из тренажерного зала на Олимпиаде в Токио, где она занимается в маске на коврике, а Гаэль крутит велотренажер. На часах – 23:01.

"Это и есть наш медовый месяц", – написала Элина, добавив смайлик, смеющийся слезами

Ранее Свитолина рассказала, что с Играми в Токио, стартующими 23 июля, у нее связаны амбициозные планы. "Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. Для меня играть за страну – особое чувство. Моя цель – выиграть медаль", – заявила Элина.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса
Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

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Напомним, на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

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