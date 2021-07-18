Минус конкурентка для Свитолиной на Олимпиаде: у опасной американки – коронавирус

Вторая ракетка сборной США 17-летняя теннисистка Кори Гауфф пропустит Олимпиаду в Токио, которая откроется 23 июля. Спортсменка заболела коронавирусом.
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"У меня положительный тест, так что, увы, я не сыграю в Токио. Я всегда мечтала представлять США на Олимпиаде, надеюсь, что в будущем получу много возможностей сделать это. А пока желаю команде удачи и безопасных Игр", – написала Гауфф в своем Twitter
Отметим, что Кори Гауфф – победительница пяти турниров WTA, а также одного юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. На Олимпиаде в Токио она могла бы стать потенциальной соперницей для первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая после свадьбы взяла фамилию Монфис.
Добавим, что после свадебной церемонии Элина Монфис едва ли не сразу переключается на Олимпиаду.
"Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. Для меня играть за страну – особое чувство. Моя цель – выиграть медаль", – заявила Элина