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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Изнасилование на Олимпиаде в Токио: прямо на трибунах, после репетиции церемонии открытия

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июля, 21:46
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По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний гражданин Узбекистана – все подробности скандала, грянувшего за считанные дни до старта Игр
Олимпиаду сопровождают уголовные скандалы
Олимпиаду сопровождают уголовные скандалы / Фото: Reuters

Полиция Токио задержала мужчину по подозрению в изнасиловании женщины на Олимпийском стадионе в столице Японии.

Об этом сообщило издание Marca.

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Мужчине 30 лет, он гражданин Узбекистана, входит в состав временного персонала, работающего на Олимпийском стадионе в Токио.

20-летняя женщина является еще одним непостоянным работником спортивного мероприятия.

Предположительно, изнасилование произошло на трибунах стадиона после репетиции церемонии открытия Игр, которая состоится 23 июля.

В тренде

Мужчина отрицает обвинения, утверждая, что женщина не сопротивлялась.

Ранее полиция Токио арестовала четырех иностранцев по подозрению в употреблении кокаина. Двое из них граждане США, еще двое – из Великобритании. Все четверо являются сотрудниками компании по обслуживанию промышленных генераторов, которые используются на олимпийских объектах, и въехали в Японию в качестве обслуживающего персонала.

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