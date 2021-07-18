Зґвалтування на Олімпіаді в Токіо: на трибунах, після репетиції церемонії відкриття

За підозрою в скоєнні злочину затримали 30-річного громадянина Узбекистану – всі подробиці скандалу, що спалахнув за лічені дні до старту Ігор

Олімпіаду сопроводжують кримінальні скандали / Фото: Reuters

Поліція Токіо затримала чоловіка за підозрою в зґвалтуванні жінки на Олімпійському стадіоні в столиці Японії.

Про це повідомило видання Marca.

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Чоловікові 30 років, він громадянин Узбекистану, входить до складу тимчасового персоналу, що працює на Олімпійському стадіоні в Токіо.

20-річна жінка є ще одним непостійним працівником спортивного заходу.

Імовірно, зґвалтування сталося на трибунах стадіону після репетиції церемонії відкриття Ігор, яка відбудеться 23 липня.

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Чоловік заперечує звинувачення, стверджуючи, що жінка не пручалася.

Раніше поліція Токіо заарештувала чотирьох іноземців за підозрою у вживанні кокаїну. Двоє з них громадяни США, ще двоє – з Великої Британії. Всі четверо є співробітниками компанії з обслуговування промислових генераторів, які використовуються на олімпійських об'єктах, і в'їхали до Японії як обслуговуючий персонал.