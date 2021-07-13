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Наркотики на Олимпиаде: в Токио вспыхнул кокаиновый скандал

Олег Люлька Олег Люлька
13 июля, 11:57
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Полиция Страны восходящего солнца, где через 10 дней откроются Летние игры, арестовала четырех иностранцев – двух из США и еще двух из Великобритании
Полиция Токио повязала иностранцев
Полиция Токио повязала иностранцев / Фото: Reuters

Полиция Токио, где уже 23 июля стартует Олимпиада-2020, арестовала четырех иностранцев по подозрению в употреблении наркотиков.

Об этом информирует агентство Kyodo.

Двое из них граждане США, еще двое – из Великобритании.

Впрочем, речь не о спортсменах.

Все четверо являются сотрудниками компании по обслуживанию промышленных генераторов, которые используются на олимпийских объектах, и въехали в Японию в качестве обслуживающего персонала.

Одного из них задержали, когда тот вошел на территорию многоквартирного дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, этот человек, а также трое его друзей выпивали в одном из токийских баров. Все четверо сдали анализы, которые показали наличие кокаина.

Все четверо арестованы за нарушение закона по контролю за наркотиками, при этом свою вину они отрицают.

Полиция Токио не спит
Полиция Токио не спит / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что спортсмены привозят на Олимпиаду коронавирус! Положительный тест сдал литовец.

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