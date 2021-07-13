Наркотики на Олимпиаде: в Токио вспыхнул кокаиновый скандал

Полиция Токио, где уже 23 июля стартует Олимпиада-2020, арестовала четырех иностранцев по подозрению в употреблении наркотиков.
Об этом информирует агентство Kyodo.
Двое из них граждане США, еще двое – из Великобритании.
Впрочем, речь не о спортсменах.
Все четверо являются сотрудниками компании по обслуживанию промышленных генераторов, которые используются на олимпийских объектах, и въехали в Японию в качестве обслуживающего персонала.
Одного из них задержали, когда тот вошел на территорию многоквартирного дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, этот человек, а также трое его друзей выпивали в одном из токийских баров. Все четверо сдали анализы, которые показали наличие кокаина.
Все четверо арестованы за нарушение закона по контролю за наркотиками, при этом свою вину они отрицают.
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