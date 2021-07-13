Наркотики на Олімпіаді: в Токіо спалахнув кокаїновий скандал

Поліція Країни висхідного сонця, де за 10 днів відкриються Літні ігри, заарештувала чотирьох іноземців – двох з США і ще двох із Великої Британії

Поліція Токіо заарештувала іноземців / Фото: Reuters

Поліція Токіо, де вже 23 липня стартує Олімпіада-2020, заарештувала чотирьох іноземців за підозрою у вживанні наркотиків.

Про це інформує агентство Kyodo.

Двоє з них громадяни США, ще двоє – з Великобританії.

Утім, мова не про спортсменів.

Усі четверо є співробітниками компанії з обслуговування промислових генераторів, які використовуються на олімпійських об'єктах, і в'їхали до Японії як обслуговуючий персонал.

Одного з них затримали, коли той увійшов на територію багатоквартирного будинку в стані сильного алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося, ця людина, а також троє її друзів випивали в одному з токійських барів. Усі четверо здали аналізи, які показали наявність кокаїну.

Усі четверо заарештовані за порушення закону з контролю за наркотиками, при цьому свою провину вони заперечують.

Поліція Токіо не спить / Фото: Reuters

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