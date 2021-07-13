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Президент МОК назвал японцев китайцами – теперь Олимпиаду точно отменят

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 июля, 11:21
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Томас Бах во время брифинга назвал японцев китайцами но быстро себя поправил. Тем не менее, местные СМИ подхватили слова немца и раздули скандал
Тома Бах назвал японцев китайцами
Тома Бах назвал японцев китайцами / Фото: Reuters

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отбыл 14 дневную самоизоляцию в Японии и впервые появился на публике, но сразу же вляпался в международный скандал. Японцы и так не сильно горят желанием проводить Олимпийские игры, а теперь у них появился дополнительной повод отменить Игры.

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"Вам удалось сделать Токио самым подготовленным городом к Олимпийским играм. Это еще более примечательно в трудных обстоятельствах, с которыми нам всем приходится сталкиваться", – обратился немец к президенту оргкомитета Сейко Хасимото и генеральному директору Тосиро Муто.

"Наша общая цель – безопасные игры для всех; для спортсменов, делегаций и, самое главное, для китайцев… японцев", – быстро поправил себя Бах, сообщает AP.

Слова Баха во время брифинга были переведены с английского на японский, но оговорка не была включена в интерпретацию. Тем не менее, японские СМИ быстро сообщили об этом, что вызвало негативную реакцию в соцсетях.

Ранее мы писали, что у Верняева "российский" допинг! Чемпион пропустит Токио и изгнан из спорта на четыре года. Знаменитый украинский гимнаст погорел на мельдонии – Верняев еще попытается доказать свою невиновность, но Игры в Токио точно пройдут уже без него.

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